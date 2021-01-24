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На заводі Airbus в Німеччині стався спалах коронавірусу

Автор: Роман Тверденко

У Німеччині стався спалах коронавіруса на заводі Airbus. На підприємстві в Гамбурзі захворів щонайменше 21 людина.

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Про це повідомляє N-TV.

Відомо, що через спалах на карантин відправили 500 співробітників. Поки невідомо, яким штамом коронавірусу захворіли працівники. На заводі з'ясовують, через що стався спалах зараження.

Виробник літаків літаків Airbus є найбільшим роботодавцем Гамбурга. У місті на півночі Німеччини на компанію працюють більше 12 тисяч чоловік.

За суботу в Німеччині підтвердили 12 257 випадків зараження коронавірусом, 349 чоловік померло. В цілому ж кількість активних випадків зараження зменшилася на 200 осіб - до 275,6 тисяч хворих.

Раніше повідомлялося, що уряд Німеччини розраховує отримає 3 мільйони доз вакцини від коронавірусу виробництва AstraZeneca. Це вже з урахуванням обмежених постачань від розробника у першому кварталі.

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