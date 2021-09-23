На заздрість Bentley та Lamborghini: Brabus показав найшвидший кросовер у світі

Brabus 900 Rocket Edition офіційно представили в рамках яхт-шоу в Монако. Brabus випустить тільки 25 екземплярів 900 Rocket Edition на базі GLE Coupe. Ціна ексклюзивної новинки може шокувати – за швидкий кросовер доведеться заплатити близько 447 400 доларів.

Щоб створити один з найбільш "злих" кросоверів на ринку, німецьким інженерам довелося комплексно модернізувати двигун. Обсяг 4,0-літрового V8 збільшили до 4,4 літра.

Двигун також отримав нові турбокомпресори, ковані поршні більшого розміру, ковані шатуни, паливні насоси високого тиску, випускний тракт більшого розміру і серйозне оновлення програмного забезпечення ЕБУ.

Силовий агрегат видає 888 к.с., а крутний момент передається на колеса через 9-ступінчасту автоматичну коробку передач. Виразному кросоверу під силу розігнатися від 0 до 100 км/год всього за 3,2 секунди. Але і це ще не все: Brabus 900 Rocket Edition вирізняється рекордною для серійних SUV максимальною швидкістю - 330 км/год.

Автомобіль "взутий" у 23-дюймові колеса Brabus Monoblock Y "Platinum Edition" з шинами Continental розмірністю 295/30 ZR23 спереду і 335/30 ZR23 ззаду. Інженери Brabus також додали новий модуль управління в систему пневматичної підвіски, зменшивши кліренс автомобіля на 25 мм.

Сповільнюється кросовер за допомогою карбон-керамічних гальм розміром 400 мм спереду і 360 мм ззаду. Попри істотні доопрацювання, Brabus впевнений в надійності своєї продукції й пропонує на машину гарантію в 3 роки або 100 000 км.