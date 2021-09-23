На заздрість Bentley та Lamborghini: Brabus показав найшвидший кросовер у світі

Brabus 900 Rocket Edition, побудований на базі Mercedes-Benz GLE Coupe, на сьогодні є найшвидшим кросовером у світі. Його максимальна швидкість становить 330 км/год.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Brabus.
Brabus 900 Rocket Edition офіційно представили в рамках яхт-шоу в Монако. Brabus випустить тільки 25 екземплярів 900 Rocket Edition на базі GLE Coupe. Ціна ексклюзивної новинки може шокувати – за швидкий кросовер доведеться заплатити близько 447 400 доларів.
Двигун також отримав нові турбокомпресори, ковані поршні більшого розміру, ковані шатуни, паливні насоси високого тиску, випускний тракт більшого розміру і серйозне оновлення програмного забезпечення ЕБУ.
Раніше повідомлялося, що Mazda оновила пікап BT-50. Рестайлінг приніс машині новий турбодизель, який був розроблений спільно з компанією Isuzu.
Також ми писали, що Skoda Octavia отримала салон з цукрових буряків. Новий матеріал вже запатентований, але власного імені поки не отримав.