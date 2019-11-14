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Рябошапка: завершити розслідування у справі вбивства Гонгадзе малоймовірно

Новини » Політика     14.11.2019 - 22:18
Рябошапка: завершити розслідування у справі вбивства Гонгадзе малоймовірно
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Україна)

Генпрокурор відзначив, дуже складно вийти на замовників практично через 20 років після скоєння злочину

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що завершити розслідування у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе малоймовірно. Про це передає РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю генпрокурора виданню "Настоящее время".

Також він зазначив, що дуже складно вийти на замовників практично через 20 років після скоєння злочину.

"Я вважаю, що дуже складно буде досягти процесуального результату і вийти на замовників практично через 20 років після скоєння злочину. Злочин розслідується 20 років різними прокурорами, заступниками прокурорів, багато чого було втрачено, багато було зроблено так, щоб потім нічого не можна довести. Звичайно, ми будемо намагатися фіналізувати розслідування щодо замовників. Але, чесно кажучи, це буде неймовірно складно. Малоймовірно. Розслідування справи про замовників триває", - заявив генпрокурор.

При цьому він зазначив, що це одна з тих справ, де суспільству відповідь не сподобається.

"Це одна з тих справ, де суспільству можна або потрібно давати відповідь, і я не думаю, що суспільству ця відповідь сподобається... Висновок про можливості встановити тих, хто був реальним замовником цього злочину", - додав він.

При цьому Рябошапка заявив, що прокуратура не може просунутися далі, ніж зупинилося слідство.

"Іноді потрібно говорити суспільству, що тут, на жаль, ми не зможемо просунутися далі, ніж зупинилося слідство. Ну або ми можемо розслідувати ще 20 років. І годувати суспільство обіцянками", - додав він.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва 29 січня 2013 р., оголосив вирок екс-керівникові департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексію Пукачу, обвинуваченому у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе. Пукача засудили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна та забороною займати державні посади.

Журналіст Георгій Гонгадзе зник за нез'ясованих обставин 16 вересня 2000 року. Через два місяці після його зникнення недалеко від Києва було знайдено тіло чоловіка, імовірно журналіста. У листопаді 2000 року Олександр Мороз оприлюднив аудіозаписи, нібито зроблені в кабінеті президента України Леоніда Кучми з офіцером охорони Миколою Мельниченком. Президент нібито говорить з головою СБУ Леонідом Деркачем і міністром внутрішніх справ Юрієм Кравченком про необхідність усунення журналіста. Кучма тоді стверджував, що записи сфабриковані. Віктор Ющенко, що займав під час вбивства журналіста пост прем'єр-міністра в уряді Кучми, вступивши на посаду президента України, пообіцяв, що на посту глави держави доведе цю справу до логічного завершення.

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