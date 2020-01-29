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Завершено розслідування побиття людей поліцейськими в Одесі

Новини » Надзвичайні події     29.01.2020 - 10:24
Завершено розслідування побиття людей поліцейськими в Одесі
Ілюстративне фото (flickr.com/national.police UA)

Троє поліцейських в Одесі побили людину у райвідділку

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування за фактом побиття людей поліцейськими відділу Київського відділу поліції в м. Одесі. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що троє поліцейський незаконно затримали громадянина, а потім, перебуваючи в одному зі службових кабінетів відділу поліції, побили його. Співробітники поліції завдавати удару руками та ногами по голові та тулубу потерпілого.

"Внаслідок цього громадянин отримав середнього ступеню тяжкості тілесні ушкодження у вигляді переломів ребер зі зміщенням уламків та розвитком правобічного пневмотораксу (скупчення повітря в плевральній порожнині)", - йдеться у повідомленні.

У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше було опубліковано відео катування поліцейськими людей у відділку поліції в Одесі.

Ще нагадаємо, у Полтаві п'яний правоохоронець побив студента. Подія сталася ввечері 29 вересня в Подільському районі біля одного з житлових будинків по вулиці Небесної Сотні. Оперативники встановили, що одним з фігурантів конфлікту був працівник батальйону патрульної служби особливого призначення "Полтава".

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