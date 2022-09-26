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Завершение строительства "зеленых" электростанций улучшит энергообеспечение Украины, - ЦЭВ

Фото: завершение строительства "зеленых" электростанций улучшит энергообеспечение Украины (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Достройка незавершенных объектов "зеленой" генерации может сыграть значительную роль в обеспеченной Украине электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра экономического восстановления (ЦЭО) в Facebook.

"Ветровая генерация может играть значительную роль как в обеспечении электричеством собственных нужд, так и в осуществлении экспорта чистой энергии в ЕС. Для этого необходимо обеспечить достройку ветровых станций, которые были запланированы к запуску в 2022 году, но помешала война", - говорится в нем.

По оценке ЦЭВ, из запланированных 600 МВт сегодня могут быть достроены по крайней мере 300 МВт, но для этого необходимо продлить для таких проектов условия pre-PPA.

В ЦЭВ подчеркнули, что возобновляемые источники энергии, долгое время считавшиеся бременем для энергосистемы, теперь оказались опорой ЕС в условиях шантажа со стороны России, а ветровая энергетика становится надежным источником энергии даже в жестких погодных условиях.

Напомним, инвесторы в возобновляемую энергетику Украины поддержали разработанный Министерством энергетики законопроект, позволяющий за 2 года достроить начатые проекты зеленой энергетики.

Также 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы. Он подчеркнул, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.

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