ua ru
Пн, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Завершение строительства "зеленых" электростанций улучшит энергообеспечение Украины, - ЦЭВ

Новина українською →
Понедельник 26 сентября 2022 14:14
Завершение строительства "зеленых" электростанций улучшит энергообеспечение Украины, - ЦЭВ Фото: завершение строительства "зеленых" электростанций улучшит энергообеспечение Украины (pixabay)
Автор: Юлия Бойко

Достройка незавершенных объектов "зеленой" генерации может сыграть значительную роль в обеспеченной Украине электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Центра экономического восстановления (ЦЭО) в Facebook.

"Ветровая генерация может играть значительную роль как в обеспечении электричеством собственных нужд, так и в осуществлении экспорта чистой энергии в ЕС. Для этого необходимо обеспечить достройку ветровых станций, которые были запланированы к запуску в 2022 году, но помешала война", - говорится в нем.

По оценке ЦЭВ, из запланированных 600 МВт сегодня могут быть достроены по крайней мере 300 МВт, но для этого необходимо продлить для таких проектов условия pre-PPA.

В ЦЭВ подчеркнули, что возобновляемые источники энергии, долгое время считавшиеся бременем для энергосистемы, теперь оказались опорой ЕС в условиях шантажа со стороны России, а ветровая энергетика становится надежным источником энергии даже в жестких погодных условиях.

Напомним, инвесторы в возобновляемую энергетику Украины поддержали разработанный Министерством энергетики законопроект, позволяющий за 2 года достроить начатые проекты зеленой энергетики.

Также 2 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может стать "зеленым энергохабом" для Европы и наращивать экспорт электроэнергии в ЕС, чтобы заменить "грязные" российские энергоресурсы. Он подчеркнул, что у Украины огромный природный потенциал для развития возможностей в зеленой энергетике и в производстве зеленого водорода.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
NASAMS еще не в Украине? В ОП уточнили заявление Зеленского о поставках ПВО
NASAMS еще не в Украине? В ОП уточнили заявление Зеленского о поставках ПВО
DAILY
Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Грабский: Мобилизация в России не повлияет на дальнейший ход войны