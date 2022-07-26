Завершення будівництва об'єктів ВДЕ забезпечить зростання економіки, - УВЕА

"Для майбутнього України вкрай важливо зробити все, щоб інвестори, які повірили державі і були готові будувати зелену енергетику, могли б завершити свої проєкти. Для цього потрібно подовжити термін дії технічних умов і строки введення в експлуатацію вітроенергетичних проєктів, які фактично вже знаходились в активній фазі будівництва, коли почалася війна", - сказав голова правління УВЕА Андрій Конеченков.

В Асоціації підкреслили, що якщо депутати не подовжать термін дії укладених договорів купівлі-продажу електроенергії на 2 роки після закінчення воєнного стану, то ці проекти збанкротують, що підірве репутацію України в очах іноземних інвесторів та негативно вплине на їх плани щодо подальших інвестицій в економіку країни.

В УВЕА додали, що наразі Європа відмовляється від російського викопного палива та планує активно розвивати відновлювані джерела енергії, особливо вітроенергетику, і Україна також має піти цим шляхом.

"УВЕА звертається до народних депутатів України з проханням врятувати проєкти вітрової енергетики, які мали бути побудовані у 2022 році та створити умови для добудови 800 МВт вітрової генерації шляхом подовження терміну дії технічних умов та договорів купівлі-продажу "зеленої" електроенергії", - підсумували в УВЕА.

Нагадаємо, Україна презентувала у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року. Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.