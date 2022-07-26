ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Завершення будівництва об'єктів ВДЕ забезпечить зростання економіки, - УВЕА

Новость на русском →
Вівторок 26 липня 2022 18:01
Завершення будівництва об'єктів ВДЕ забезпечить зростання економіки, - УВЕА Фото: завершення будівництва об'єктів ВДЕ забезпечить зростання економіки (pixabay)
Автор: Ілона Свиридова

Сталий розвиток української економіки неможливий без введення в експлуатацію нових об’єктів відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Української вітроенергетичної асоціації (УВЕА) в Facebook.

"Для майбутнього України вкрай важливо зробити все, щоб інвестори, які повірили державі і були готові будувати зелену енергетику, могли б завершити свої проєкти. Для цього потрібно подовжити термін дії технічних умов і строки введення в експлуатацію вітроенергетичних проєктів, які фактично вже знаходились в активній фазі будівництва, коли почалася війна", - сказав голова правління УВЕА Андрій Конеченков.

В Асоціації підкреслили, що якщо депутати не подовжать термін дії укладених договорів купівлі-продажу електроенергії на 2 роки після закінчення воєнного стану, то ці проекти збанкротують, що підірве репутацію України в очах іноземних інвесторів та негативно вплине на їх плани щодо подальших інвестицій в економіку країни.

В УВЕА додали, що наразі Європа відмовляється від російського викопного палива та планує активно розвивати відновлювані джерела енергії, особливо вітроенергетику, і Україна також має піти цим шляхом.

"УВЕА звертається до народних депутатів України з проханням врятувати проєкти вітрової енергетики, які мали бути побудовані у 2022 році та створити умови для добудови 800 МВт вітрової генерації шляхом подовження терміну дії технічних умов та договорів купівлі-продажу "зеленої" електроенергії", - підсумували в УВЕА.

Нагадаємо, Україна презентувала у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року. Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися