Завершення реформи містобудування неминуче і близьке, - Чернишов

Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов сподівається, що вже в жовтні вдасться завершити реформу містобудування, в рамках якої 15 вересня було ліквідовано Державну інспекцію архітектури та містобудування України (ДАБІ).

Про це глава Мінрегіону сказав в коментарі РБК-Україна під час прес-конференції в Києві.

"Що стосується реформи містобудування, вона пройшла вже дуже значний шлях і сьогоднішня ліквідація ДАБІ підтверджує незворотність цих процесів. Я вважаю, що це дуже важливий етап, який ми сьогодні проходимо", - розповів міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов.

За його словами, попереду для завершення цієї реформи - прийняття законопроектів, які, з одного боку, підсилять кримінальну та адміністративну відповідальність за порушення в цій галузі, а з іншого - визначать нові правила на містобудівному ринку.

"Говорячи про це, хотів би нагадати, що протягом цього року Мінрегіон постійно напрацьовував концепцію нового законопроекту. Я радий, що вона підтримана дуже великою кількістю голосів в Верховній раді. Тобто більшість депутатів розуміє необхідність прийняття та реформування цієї галузі. Отже, ми очікуємо фактично в найближчий час, я сподіваюсь, що це буде жовтень, остаточне прийняття нового закону. І впевнений, що це буде вже крапка в цьому відношенні. Завершення реформи неминуче і близьке", - пояснив голова Мінрегіону.