Завершення пандемії коронавірусу в світі прогнозувати рано, - ВООЗ

Представник Всесвітньої організації охорони здоров'я в Росії Меліта Вуйнович заявила, що завершення пандемії коронавірусу у світі прогнозувати ще рано. Про це повідомляють російські ЗМІ.

При цьому вона додала, що підіймати тему про завершення пандемії можна буде через два тижні.

"Говорити про це ще рано. Зараз проводяться аналізи, моделювання в різних країнах, треба сповільнити рух лінії вгору, щоб великий тягар зменшилася. Все буде залежати від прийнятих заходів і того, як вірус пройшов через населення. Можливо, через два тижні поговоримо про це", - заявила Вуйнович.

Нагадаємо, 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу у світі. При цьому глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявив, що організація стурбована поширенням коронавіруса у світі.

Крім того, в Організації заявили, що в даний час Європа стала епіцентром пандемії коронавіруса COVID-19, в якій зареєстровано більше випадків зараження і смертей, ніж в усьому іншому світі.