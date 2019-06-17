Завела молодого коханця і розквітла: Ані Лорак розбурхала мережу новим фото

Ані Лорак, яка нещодавно офіційно оголосила про початок нових відносин з артистом музичного лейблу Black Star, Єгором Глібом, буквально розквітла на очах у фанатів. Українська співачка удосконалила свій стиль і стала виглядати набагато молодше, вважають фанати. Про це шанувальники виконавиці написали в коментарях до опублікованого фото Ані Лорак в Instagram.

"Велика сила ховається у кожному з нас, дивовижні здібності, нескінченні джерела любові. Повір у себе!" – написала Лорак під знімком.

Ані Лорак зустрічається з Єгором Глібом – нові подробиці (фото: instagram.com/anilorak)

Знімок за годину зібрав більше 45 тисяч лайків і понад 330 коментарів. Фанати буквально засипали компліментами артистку і вважають крайній кадр одним з найбільш вдалих із зроблених за останній час:

Ваууу, нереальний образ. Вам дуже личить.

Вауч, яка красуня.

Стиль.

Закохана Ані Лорак - це так красиво.

Образ подобаєтьсяяя шалено, крута! Щастя вам.

А яка струнка талія.

Прям скинула 10-ку, ось що любов з людьми робить.

Ані Лорак зустрічається з Єгором Глібом – нові подробиці (скріншоти: instagram.com/anilorak)

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак звільнила всю свою команду. Передбачається, що тепер вона почне співпрацювати з Black Star, в якому Єгор Гліб є саунд-продюсером.

Також ми писали про те, що раніше з'явився доказ того, що між Ані Лорак і Лазарєвим є відносини.

До речі, нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.