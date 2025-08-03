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Благодаря сардиновой диете женщина похудела на 11 килограммов: вот план ее питания

Воскресенье 03 августа 2025 12:03
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Благодаря сардиновой диете женщина похудела на 11 килограммов: вот план ее питания Женщина похудела на 11 килограммов благодаря сардиновой диете (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

63-летняя американка Джейн Крамет заявила, что диета из сардин помогла ей похудеть и улучшить самочувствие. В течение 120 дней она ела только консервированные сардины и похудела на 11 кг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Today.

Путь к похудению

Джейн весила 116 кг, когда придерживалась диеты мясоедов в 2020 году. Высокобелковая диета без углеводов предусматривает употребление только продуктов животного происхождения, особенно мяса и яиц. Это тип кетогенной диеты, который приводит к кетозу - состоянию, когда организм сжигает жир для получения энергии.

Она тогда похудела на 29 кг. Однако через некоторое время ее вес снова поднялся до 84 кг. Она также боролась с воспалением толстой ткани в нижней части стопы.

Поэтому она перешла на вариант диеты, состоящий исключительно из сардин, надеясь решить обе проблемы. Сардины богаты омега-3 жирными кислотами, которые могут помочь бороться с воспалением во всем организме.

Полезны ли сардины для похудения

Крамет решила съедать три банки сардин в собственном соку в день. Ей также нужен был жир как часть кетогенной диеты, поэтому она решила добавить две столовые ложки масла на банку.

Она начала придерживаться сардиновой диеты с июля 2024 года.

"Я начала чувствовать себя лучше примерно через 60 дней. В конце концов, я ела 120 дней", - рассказала она.

После четырех месяцев диеты из сардин она похудела на 11 кг и весила 73 кг.

Диетолог Натали Риццо рассказала, что количество жира в рыбе и масле, вероятно, давало женщине ощущение сытости, поэтому она не чувствовала необходимости перекусывать или переедать.

Каждый прием пищи, состоящий из банки сардин и двух столовых ложек масла содержал около 400 калорий. Поэтому в целом она потребляла около 1200 калорий в день.

Благодаря сардиновой диете женщина похудела на 11 килограммов: вот план ее питанияДжейн Крамет похудела благодаря сардиновой диете (фото: today.com)

Можно ли есть сардины каждый день

Крамет называет способность есть одно и то же каждый день своей "суперсилой".

Сардины - это очень здоровая пища и отличный источник белка, полезных жиров, кальция, витамина D, витаминов группы B и железа.

Есть сардины каждый день - это абсолютно нормально и полезно. Однако проблема в том, что вы теряете ключевые питательные вещества, которых нет в рыбе.

Сардины не содержат клетчатки и витамина С - двух питательных веществ, необходимых для здоровья пищеварения и иммунитета. Стоит добавить в рацион сардин некоторые растительные продукты для получения клетчатки и витаминов, минералов и антиоксидантов.

Стоит разнообразить свой рацион, чтобы получать все питательные вещества, необходимые для предотвращения дефицита.

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