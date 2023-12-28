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Мешал работе дронов. ССО на Южном направлении уничтожили россиянина ударом FPV (видео)

Архивное фото: ССО на Южном направлении уничтожили россиянина ударом FPV (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обнаружили оккупанта на Южном направлении. Ударом FPV-дрона его удалось ликвидировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Сил специальных операций ВС Украины.

"Во время воздушной разведки операторы одного из подразделений ССО зафиксировали размещение врага, который пытался помешать работе украинских дронов", - говорится в заявлении.

Совместно с дружественными подразделениями Сил обороны по целям были нанесены удары FPV-дронами.

"Последствия точной работы - на видео", - добавили в ССО.

Силы обороны Украины уничтожают россиян

Силы обороны Украины в течение суток ликвидировали еще 920 российских оккупантов, таким образом, общие потери войск РФ в Украине с начала широкомасштабного вторжения в личном составе достигли около 356 670 солдат.

Украинские военные отбили более 30 атак оккупантов в районе Авдеевки за сутки на Таврическом направлении. Кроме того, на этом участке фронта ликвидировано около 500 российских солдат - более половины общих потерь РФ в сутки.

Также российские оккупанты попытались штурмовать Синьковку Купянского района. Однако военные Вооруженных сил отразили штурм и ликвидировали три десятка россиян.

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