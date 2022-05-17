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Завацька виграла на старті кваліфікації "Ролан Гаррос". Двоє українок покинули турнір

Фото: Катарина Завацька (USTA)
Автор: Антон Федорців

Усі представниці України провели матчі 1-го раунду кваліфікації до Відкритого чемпіонату Франції. Далі йдуть Катарина Завацька та Леся Цуренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

У вівторок першою на корт вийшла Завацька. У трьох сетах вона зуміла здолати італійку Лукрецію Стефаніні. Непростий, майже 3-годинний поєдинок українка розпочала впевнено, взявши першу партію з комфортною перевагою (6:3). А ось у двох наступних справа дійшла до тай-брейків (5:7, 7:5).

Підтримати заспів Завацької не зуміла Дарія Снігур. Вона взяла перший сет у протистоянні з представницею Туреччини Іпек Оз (7:6). Але в двох наступних партіях поступилася надлегко – 3:6, 2:6.

Ще одна українка – Катерина Байндль – не впоралася з росіянкою Оксаною Селехметьєвою, яка виступає під нейтральним прапором. Байндль фактично без боротьби програла в першому сеті (1:6). Проте, реабілітувалася у другому – 6:3. Найтривалішою стала третя партія, але 43 хвилини гри були за Селехметьєвою (6:3).

Таким чином, у 2-му етапі кваліфікації 18 травня зіграють лише дві українки: Завацькій протистоятиме канадка Ребекка Маріно, а Леся Цуренко зійдеться в двобої з італійською ветеранкою Сарою Еррані.

Нагадаємо, що перша ракетка України Світоліна пропустить "Ролан Гаррос" через вагітність.

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