Під завалами п'ятиповерхівки в Ізюмі знайшли тіла 44 цивільних, - ОВА

"У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!" - написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованих селах в Ізюмському районі Харківської області російські окупанти перевіряють будинки місцевих мешканців.

Як повідомлялося раніше, в цьому районі продовжує збільшуватися кількість живої сили Росії та ворожої техніки. Російські окупанти риють окопи, встановлюють бліндажі, ховаючись у лісах.

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