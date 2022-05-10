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Під завалами п'ятиповерхівки в Ізюмі знайшли тіла 44 цивільних, - ОВА

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Ізюм, Вівторок 10 травня 2022 10:23
Під завалами п'ятиповерхівки в Ізюмі знайшли тіла 44 цивільних, - ОВА Фото: під завалами п'ятиповерхівки в Ізюмі знайшли тіла 44 цивільних (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Ізюмі Харківської області знайдено під завалами п'ятиповерхівки знайдено тіла 44 мирних жителів. Цей будинок вороги знищили на початку березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"У тимчасово окупованому Ізюмі з-під завалів п’ятиповерхового будинку, який окупанти знищили ще в першій декаді березня, знайшли тіла 44 загиблих цивільних. Це черговий жахливий воєнний злочин російських окупантів проти мирного населення! Ми фіксуємо кожен, і за кожен вони заплатять!" - написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в окупованих селах в Ізюмському районі Харківської області російські окупанти перевіряють будинки місцевих мешканців.

Як повідомлялося раніше, в цьому районі продовжує збільшуватися кількість живої сили Росії та ворожої техніки. Російські окупанти риють окопи, встановлюють бліндажі, ховаючись у лісах.

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