Затягуємо пояси: Tesla урізує бонуси новим покупцям електромобілів

Tesla тимчасово припиняє дію своєї бонусної програми для нових власників електромобілів. Знижки діють тільки для покупців сонячних дахів Solar Roof для будинків.

Tesla згорнула бонуси для нових покупців своїх електромобілів. Раніше виробник використовував спеціальну реферальную програму. Її суть полягала в тому, що власник Tesla ділився з потенційним покупцем унікальним кодом, який надавав новачкові знижку на електрокар, або інші приємні бонуси.

Найчастіше Tesla пропонувала безкоштовну зарядку на Superchaeger. Кілька років тому компанія навіть дарувала Tesla Roadster тим клієнтам, які "заманили" достатню кількість нових покупців. Як зазначає Electrek, близько 80 власників Tesla отримали безкоштовно двомісні машини.

Але з 18 вересня 2021 року дію бонусної програми було припинено. На цей момент бонуси діють тільки для тих, хто купує стаціонарні сонячні дахи Solar Roof для будинків. Втім, за інформацією джерел всередині компанії, пауза з заохочувальними бонусами не буде довгою. Замість унікальних кодів бонуси будуть нараховуватися персонально на підставі відправки запрошень через фірмовий додаток.

Поки невідомо, які нові бонуси введе американський виробник електромобілів для своїх вірних клієнтів. Але є ймовірність того, що від роздачі безкоштовних годин зарядки на супершвидких зарядних станціях "Теслі" доведеться відмовитися – тільки за перші шість місяців 2021 року компанія витратила понад 23 мільйони доларів на безкоштовні акційні години зарядки на Supercharger.