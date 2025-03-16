Задержанному за убийство активиста Демьяна Ганула вручили подозрение, - источники

Убийство активиста Ганула в Одессе

14 марта в центре Одессы был убит активист Демьян Ганул. Как стало известно, его застрелили средь бела дня. Полиция сразу взялась за расследование преступления, а глава МВД взял его под личный контроль.

Позже РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники написало, подозреваемым является Сергей Шалаев. Что известно об активисте Демьяне Ганула в его убийстве - в материале РБК-Украина.

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