Задержанному за убийство активиста Демьяна Ганула вручили подозрение, - источники

Задержанному за убийство активиста Демьяна Ганула вручили подозрение. Речь идет об обвинении сразу по двум статьям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Фигуранту объявили подозрение по п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УКУ - умышленное убийство, совершенное по заказу и незаконное обращение с оружием.

Убийство активиста Ганула в Одессе

14 марта в центре Одессы был убит активист Демьян Ганул. Как стало известно, его застрелили средь бела дня. Полиция сразу взялась за расследование преступления, а глава МВД взял его под личный контроль.

Позже РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники написало, подозреваемым является Сергей Шалаев. Что известно об активисте Демьяне Ганула в его убийстве - в материале РБК-Украина.

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