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Задержание вероятного убийцы Фарион и анонс передачи Украине Leopard 2: новости за 25 июля

Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители задержали подозреваемого в убийстве общественной деятельницы Ирины Фарион. Тем временем Дания и Нидерланды пообещали передать Украине танки Leopard 2.

Более детально о том, что произошло в четверг, 25 июля, - в материале РБК-Украина.

В Днепре задержан подозреваемый в убийстве Фарион

В Днепре задержали 18-летнего парня, которого подозревают в убийстве языковеда Ирины Фарион.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко отметил, что сейчас следствие склоняется к мысли, что стрелок - только исполнитель.

Нидерланды и Дания передадут Украине партию танков Leopard 2

14 танков Leopard 2A4, приобретенных Нидерландами и Данией для Украины, будут отправлены этим летом. Боевые машины были отремонтированы и испытаны в последние месяцы, заявил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс. 

Последние 2 танка проходят проверочные испытания, а первые 12 уже готовы к отправке. Все 14 танков будут доставлены до конца лета.

На территории Румынии упали обломки российского "Шахедов"

В Румынии, после ночной атаки Российской Федерации на Украину, были обнаружены обломки "Шахедов", рассказала глава Министерства иностранных дел (МИД) Румынии Луминица Одобеску.

В российской ракете, ударившей по "Охматдету", был американский чип, - NYT

В этом месяце российские оккупанты атаковали ракетой детскую больницу "Охматдет" в Киеве. Оказалось, что крылатая ракета РФ могла быть оснащена микросхемой из США, сообщает NYT.

Одним из важных чипов в российских ракетах была полевая программируемая матрица ворот (Field Programmable Gate Array, или FPGA), производимая американскими компаниями Advanced Micro Devices и Intel.

"Зрада отменяется". Спикер ВР заявил, что законопроект об "откупе" за коррупцию исправят

Законопроект 11340 о возможности "откупа" для коррупционеров еще будет доработан. Над этим сейчас работает соответствующий парламентский комитет, отметил спикер ВР Руслан Стефанчук. 

По его словам, комитет согласился с тем, что в законе обязательно должен быть предусмотрен вопрос, что "откупиться" смогут только те лица, которые полностью возместили ущерб и активно сотрудничают со следствием.

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