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У Затоці в барі застрелили чоловіка. Поліція ввела операцію "Сирена"

Автор: Валерія Поліщук

У курортному місті Затока в одному з барів сталася стрілянина, в результаті якої загинув чоловік. Поліція ввела операцію"Сирена".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Одеської області.

"Для затримання зловмисника керівництвом поліції була введена в дію поліцейська операція "Сирена", - йдеться в повідомленні.

Протягом години правоохоронці встановили та затримали підозрюваного у скоєнні злочину. У нього вилучили мисливську рушницю, яка імовірно знаряддя злочину.

Фото: у Затоці в барі застрелили чоловіка з мисливської рушниці (od.npu.gov.ua)

Слідчі класифікували інцидент як умисне вбивство. За скоєння злочину загрожує до 15 років позбавлення волі.

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ЗатокаОдеса