Заместителя главы Харьковского облсовета отстранили из-за возможного паспорта РФ

Решение об отстранении было принято во время пленарного заседания очередной XII сессии Харьковского областного совета.

"Проект решения был подготовлен на основании писем от СБУ и Территориального управления ГБР с требованием отстранить Богдана Малеваного от занимаемой должности и ограничить его доступ к внутренней информации, циркулирующей в областном совете", - заявила глава областного совета Татьяна Егорова-Луценко.

Еще вчера этот проект был рассмотрен на заседании постоянной профильной комиссии, которая рекомендовала решить этот вопрос. Также сам Малеваный подал заявление об отстранении его от исполнения служебных обязанностей.

"Сегодня я издала распоряжение "Об отстранении от работы Малеваного Б.Ю.". В дальнейшем ждем результатов работы ГБР и СБУ по этому вопросу", - заявила Татьяна Егорова-Луценко.

Богдан Малеваный был избран заместителем председателя Харьковского областного совета 25 ноября 2021 года.