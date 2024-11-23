Заместитель начальника патрульной полиции Одесской области попал в ДТП: что известно

В опубликованном сообщении сказано, что в тот день на пересечении улиц Николая Лысенко и Алексея Вадатурского произошло ДТП с пострадавшими при участии автомобилей Mitsubishi и Suzuki.

Водитель автомобиля Mitsubishi двигался по улице Алексея Вадатурского в направлении улицы Ицхака Рабина и не предоставил преимущество в движении автомобилю Suzuki. В результате этого произошло столкновение.

В патрульной полиции подтвердили, что пассажиром авто Suzuki действительно был заместитель начальника управления, который получил травмы. Кроме того, травмировалась его жена, которая непосредственно управляла автомобилем.

"Отметим, что именно водитель авто Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель Suzuki по заключению врачей - трезвая. Обстоятельства и детали этого ДТП подтверждают также слова очевидцев, которые находились рядом с местом происшествия", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале патрульной полиции добавили, что оформлением ДТП занималась следственно-оперативная группа. Следствие еще продолжается. Кроме того, полицейские призвали не распространять недостоверную информацию.

"Поэтому не распространяйте недостоверную информацию, доверяйте проверенным официальным источникам", - резюмировали в патрульной полиции.