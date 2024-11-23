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Заместитель начальника патрульной полиции Одесской области попал в ДТП: что известно

Суббота 23 ноября 2024 21:14
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Заместитель начальника патрульной полиции Одесской области попал в ДТП: что известно Фото: ДТП произошло при участии автомобилей Mitsubishi и Suzuki (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В прошлое воскресенье, 17 ноября, заместитель начальника управления патрульной полиции в Одесской области попал в ДТП. Однако в медиа распространяется ложная информация о деталях происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный Telegram-канал патрульной полиции Одесской области.

В опубликованном сообщении сказано, что в тот день на пересечении улиц Николая Лысенко и Алексея Вадатурского произошло ДТП с пострадавшими при участии автомобилей Mitsubishi и Suzuki.

Водитель автомобиля Mitsubishi двигался по улице Алексея Вадатурского в направлении улицы Ицхака Рабина и не предоставил преимущество в движении автомобилю Suzuki. В результате этого произошло столкновение.

В патрульной полиции подтвердили, что пассажиром авто Suzuki действительно был заместитель начальника управления, который получил травмы. Кроме того, травмировалась его жена, которая непосредственно управляла автомобилем.

"Отметим, что именно водитель авто Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель Suzuki по заключению врачей - трезвая. Обстоятельства и детали этого ДТП подтверждают также слова очевидцев, которые находились рядом с местом происшествия", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале патрульной полиции добавили, что оформлением ДТП занималась следственно-оперативная группа. Следствие еще продолжается. Кроме того, полицейские призвали не распространять недостоверную информацию.

"Поэтому не распространяйте недостоверную информацию, доверяйте проверенным официальным источникам", - резюмировали в патрульной полиции.

Напомним, что 3 ноября депутат Киевского городского совета Сергей Мамоян попал в ДТП в Одесской области. В результате аварии он погиб на месте. Полицейские установили, что по предварительной информации, депутат на кольцевом участке дороги не справился с управлением внедорожника Toyota.

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