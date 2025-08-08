Застрявшие на границе РФ и Грузии украинцы прекратили голодовку, - МИД

Как отметили в МИД, в ночь с 6 на 7 августа представитель посольства Украины в Грузии прибыл на пункт пропуска "Дариали" и встретился с украинцами, которые застряли там.

Уже 7 августа гражданам Украины предоставили необходимую медицинскую помощь. С грузинской стороной договорились об обеспечении дальнейшей медпомощи.

"8 августа представитель депортированных граждан Украины, с которым наши дипломаты поддерживают постоянную коммуникацию, информировал Посольство Украины в Грузии о прекращении голодовки наших соотечественников, объявленного 5 августа", - добавили в министерстве.

МИД вместе с посольствами Украины в Грузии и Молдове, а также в сотрудничестве с международными гуманитарными организациями работает над возвращением застрявших граждан на Родину.

В частности, продолжается активная работа с представителями власти Грузии и Молдовы, чтобы разблокировать транзитный путь и решить все логистические препятствия. За прошлый месяц с пункта пропуска "Дариали".

Также МИД призвало Россию отправлять депортированных украинцев непосредственно на границу Украины с РФ или Беларусью.