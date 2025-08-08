ua en ru
Застрявшие на границе РФ и Грузии украинцы прекратили голодовку, - МИД

Пятница 08 августа 2025 17:45
Застрявшие на границе РФ и Грузии украинцы прекратили голодовку, - МИД Иллюстративное фото: украинцы застряли на грузинском пункте пропуска (police ge)
Автор: Иван Носальский

Украинцы, которых не выпускают с грузинского пункта пропуска после депортации из России, прекратили голодовку. Ведется работа, чтобы вернуть их на Родину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Как отметили в МИД, в ночь с 6 на 7 августа представитель посольства Украины в Грузии прибыл на пункт пропуска "Дариали" и встретился с украинцами, которые застряли там.

Уже 7 августа гражданам Украины предоставили необходимую медицинскую помощь. С грузинской стороной договорились об обеспечении дальнейшей медпомощи.

"8 августа представитель депортированных граждан Украины, с которым наши дипломаты поддерживают постоянную коммуникацию, информировал Посольство Украины в Грузии о прекращении голодовки наших соотечественников, объявленного 5 августа", - добавили в министерстве.

МИД вместе с посольствами Украины в Грузии и Молдове, а также в сотрудничестве с международными гуманитарными организациями работает над возвращением застрявших граждан на Родину.

В частности, продолжается активная работа с представителями власти Грузии и Молдовы, чтобы разблокировать транзитный путь и решить все логистические препятствия. За прошлый месяц с пункта пропуска "Дариали".

Также МИД призвало Россию отправлять депортированных украинцев непосредственно на границу Украины с РФ или Беларусью.

Голодовка украинцев

Напомним, 5 августа стало известно, что группа из пятерых украинцев застряла в грузинском пункте пропуска "Дариали" после того, как их депортировала Россия.

Граждан Украины оставили без паспорта, у них также собрали биометрические данные.

На этом фоне вышеупомянутые украинцы в знак протеста объявили голодовку.

