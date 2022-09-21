Применял пытки к мирным жителям. Полковнику Росгвардии сообщено о подозрении

"В апреле 2022 года по его указанию оккупанты применили физическую и психологическую пытку к двум задержанным местным жителям, чтобы получить от них информацию о причастности к ВСУ, местам нахождения украинских защитников и сил обороны", - говорится в сообщении.

Оккупанты несколько дней содержали мужчин в одном из захваченных административных зданий, а также в следственном изоляторе, где систематически избивали дубинками, угрожали расправой и применяли электрический ток.

"Российские военные пытались склонить пленных к сотрудничеству, предлагая им должности в псевдоправоохранительных органах", - отметили в ОГП.

Полковнику заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными (ч. 1 ст. 438 УК Украины).