Змушував служити в армії Росії. "Військовому комісару" з Криму повідомили про підозру

За інформацією слідства, підозрюваний є громадянином Росії, який у 2018 році отримав посаду "військового комісара". На цій посаді він проводив незаконні примусові призовні кампанії кримчан до лав російської армії. Тепер йому загрожує до 12 років в'язниці.

"Підозрюваний, реалізуючи незаконні "укази" вищого керівництва держави-окупанта, безпосередньо розробляв план та організовував 5 призовних компаній кримчан у відповідних районах. Вказані дії є порушенням заборони, передбаченої Женевською конвенцією", - розповіли в прокуратурі.

У прокуратурі зазначили, що окупанти вдаються до кримінального переслідування кримчан, які відмовляються служити в армії Росії.

"За останні декілька років кількість таких осіб значно збільшилась. Вказані дії грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права та є воєнним злочином відповідно до Римського статуту", - додали правоохоронці.