"Успокоительное для Z-аудитории": В ОП отреагировали на желание оккупантов провести "референдумы"

В Офисе президента Украины отреагировали на планы оккупантов провести "референдумы" на захваченных территориях. Там считают, что таким образом Россия продолжает придумывать успокоительное для внутренней аудитории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Напомним, вчера "общественная палата" так называемой "ДНР" попросила главаря Дениса Пушилина немедленно провести "референдум" по вхождению в состав России.

С аналогичным обращением к своему главарю выступила "власть" так называемой "ЛНР".

Уже сегодня за немедленный "референдум" выступили оккупанты в Херсонской области.

При этом в РФ также заявили об необходимости псевдоголосования на оккупированных территориях. Там уверены, что такой шаг позволит захватчикам заявить о нападении на Россию.

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