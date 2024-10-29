Способ ведения войны. Как изолировать РФ за насилие над украинцами и помочь пострадавшим

Масштаб проблемы сексуального насилия, совершаемого оккупантами

Проблема изнасилований и других форм сексуального насилия во время войны очень масштабная, и это беспрецедентное варварство для всего цивилизованного мира. Даже официальная статистика – количество открытых уголовных производств, – уже насчитывает более трехсот таких преступлений, совершенных военнослужащими РФ.

Мы все хорошо понимаем, что это даже не вершина айсберга, а лишь крошечная часть реальной картины, которую мы не можем видеть в силу разных причин – это оккупация нашей территории Россией, пребывание большого количества наших сограждан в плену, нежелание пострадавших сообщать о том, что с ними произошло из-за опасений огласки и стигматизации в обществе другие причины.

И если по первым двум из названных мной причинам мы, к большому сожалению, пока повлиять не можем и надеемся на наши Вооруженные Силы, то в работе с пострадавшими, которые находятся на подконтрольной Украине территории или выехали за границу, важное значение имеют информационные кампании.

По состоянию на начало октября 2024 года, с начала полномасштабной военной агрессии РФ, прокуроры зафиксировали 321 фактов СНПК (мужчины – 115, женщины – 206 , из них несовершеннолетние – 16, из которых 15 девушек и 1 парень (другой вид сексуального насилия, не связанный с изнасилованием), среди которых имеются такие виды как: изнасилование, увечье или насилие над половыми органами, принудительное обнажение, угрозы и попытки изнасилования, принуждение смотреть на сексуальное поругание над близкими лицами и так далее. Фото: Россию нужно привлечь к ответственности за многочисленные преступления в Украине (Getty Images) Сейчас зафиксировано наибольшее количество случаев сексуального насилия в Херсонской области – 99, в Киевской области – 59, в Донецкой области – 77, в Харьковской области – 36, в Запорожской области – 22, в Черниговской области – 8, в Луганской области – 6, в Николаевской области – 10, в Сумской области – 3, Автономной Республике Крым – 1. Уже есть определенная статистика по выплате промежуточных репараций и общему количеству заявок в рамках Пилотного проекта по предоставлению промежуточных неотложных репараций пострадавшим от СНПК – по состоянию на 22 октября поступило 507 обращений (281 мужчина, 216 женщин и 10 детей (2 мальчика и 8 девочек), 1 несовершеннолетняя девушка стала совершеннолетней на момент подачи заявления), согласованы и уже выплачены неотложные промежуточные репарации по 251 кейсу (124 мужчинам, 127 женщинам). Надеюсь, пилотный проект будет продолжен. Что даст принятие законопроекта № 10132

Лица, пережившие сексуальное насилие, вместе с правом на доступ к правосудию должны иметь возможность реализовать свое право на репарации, включая неотложные промежуточные репарации, с целью удовлетворения неотложных потребностей в момент острой необходимости и возмещения за причиненный им вред.

Им предлагается на законодательном уровне определить правовой статус лиц, пострадавших от сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины и правовые основы предоставления им неотложных промежуточных репараций.

Проект Закона разработан в сотрудничестве с пострадавшими лицами, общественными организациями, международными фондами помощи пострадавшим (в частности, Глобальным фондом помощи пострадавшим и Фондом доктора Дениса Муквеге), Министерством социальной политики Украины, Аппаратом Правительственного уполномоченного по гендерной политике, Офисом Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции.

Также – Офисом Специального представителя Генерального Секретаря ООН по сексуальному насилию в условиях конфликтов, участниками подгруппы "Репарации и компенсации" Межведомственной рабочей группы по противодействию сексуальному насилию, связанному с вооруженной агрессией России против Украины, и оказанию помощи пострадавшим, другими международными и национальными экспертами.

Фото: Принятие законопроекта поможет оперативнее реагировать на нужды пострадавших (freepik.com)

Принятие законопроекта будет способствовать:

оперативному реагированию на нужды пострадавших лиц путем предоставления им неотложных промежуточных репараций, включающих различные формы репараций (признание, реабилитацию, компенсацию, реституцию, сатисфакцию);

обеспечению права пострадавших на адекватное и эффективное средство правовой защиты во внесудебном порядке;

возмещению причиненного вреда и восстановлению нарушенных прав пострадавших;

дальнейшей разработке будущих программ репараций для пострадавших;

усовершенствованию правоприменительной практики путем определения понятия "сексуальное насилие, связанное с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины" и выполнению Украиной международных обязательств в сфере прав человека.

Какие шансы, что за законопроект проголосуют

24 сентября состоялось очень важное для принятия законопроекта событие – Комитет Верховной Рады Украины по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений (главный комитет по этому проекту) рассмотрел его и по результатам рассмотрения рекомендовал Верховной Раде Украины принять во втором чтении и целом.

Оценивать шансы на поддержку в Парламенте этого законопроекта сложно, потому что лично я хочу, чтобы это произошло как можно быстрее. Для меня исключительная важность принятия очевидна, и поэтому я смотрю на такую перспективу с, возможно, большим, чем нужно, оптимизмом. Поэтому, стараясь не выдавать желаемое за действительное, скажу, что вероятность принятия достаточно высока. Рискну предположить, что рассмотрение состоится еще в этом году.

Удастся ли включить РФ в "шейм лист" на мировом уровне

Одно из направлений нашей работы – лоббирование включения РФ в так называемый "шейм лист" ООН (UN "List of shame") за систематическое совершение СНПК против граждан Украины.

Этот список является приложением к ежегодному докладу Генерального секретаря о сексуальном насилии, связанном с конфликтом. Официальное название приложения – "Перечень обоснованно подозреваемых или ответственных сторон в совершении изнасилований или других форм сексуального насилия в ситуациях вооруженного конфликта, фигурирующих в повестке дня Совета Безопасности".

Фото: Украина лоббирует включение РФ в "шейм лист" ООН за систематическое совершение СНПК (Getty Images)

Основным критерием для включения в "шейм лист" является систематическое совершение СНПК стороной/сторонами конфликта. Учитываются только кейсы задокументированные/верифицированные мониторинговой миссией ООН. При этом большое количество кейсов не гарантирует включение в список – процедура включения требует больших усилий как в лоббировании, так и в коммуникации. Окончательное решение о включении остается за Генеральным секретарем.

Необходимо учитывать, что речь идет не просто о включении РФ в список, но и об изменении самого "языка" доклада и прямых призывов к РФ, а не к абстрактным "сторонам конфликта". Включение РФ в "шейм лист" будет также частью сатисфакции для пострадавших путем признания международным сообществом переживаемых ими преступлений.

Куда можно обращаться по вопросам СНПК

И наконец: если у вас есть вопросы по СНПК, нуждаетесь в консультации или помощи – обращайтесь на Национальные "горячие линии":

Правительственную горячую линию по противодействию торговле людьми, предотвращению и противодействию домашнему насилию, насилию по признаку пола и насилию в отношении детей по короткому номеру 1547;

Национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации общественной организации "Ла Страда-Украина" по номерам 116-123 или 0800-500-335.

Само собой, звонки бесплатные и полностью конфиденциальные.

Также во время войны появились новые специализированные сервисы.

По инициативе Службы Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, совместно с Правительственной уполномоченной по гендерной политике, при поддержке Фонда ООН в области народонаселения в Украине (UNFPA) и содействия и местных органов власти в Украине в 2022 году начали работу Центры помощи спасенным.

Фото: Пострадавшие могут бесплатно и конфиденциально обращаться за помощью в различные службы (freepik.com)

В настоящее время они функционируют в 12 городах Украины: Запорожье, Львове, Днепре, Киеве, Черновцах, Мукачево, Кропивницком, Одессе, Полтаве, Харькове и Сумах. Кроме этого, на территории Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областей работают три мобильных Центра помощи спасенным (контакты – по ссылке).

Центры стали первым подобным сервисом, где выехавшие из зоны активных боевых действий и/или временно оккупированных территорий могут получить комплексную помощь в одном месте.

Социальные работники, психологи и юристы будут бесплатно предоставлять конфиденциальную психологическую и правовую помощь. Также посетители смогут получить информацию о медицинских услугах, гуманитарной помощи, поселении и социальных выплатах.

Также для оказания специализированной психотерапевтической поддержки пострадавшим от насилия, в том числе сексуального, Фонд ООН в области народонаселения UNFPA при содействии Офиса Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и поддержки Правительства Великобритании создана онлайн-платформа "Аврора".

Цель Платформы является обеспечение доступа пострадавших от насилия к качественной дистанционной помощи в любом уголке Украины, включая временно оккупированные территории, и за рубежом.

На платформе пострадавшие могут получать комплексную поддержку психотерапевтов для преодоления травматического опыта, восстановления эмоционального равновесия. Также они могут обратиться за консультацией к медицинским специалистам для решения неотложных вопросов сохранения здоровья, в частности репродуктивного, а также получить профессиональную помощь юристов.