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Для захисту від COVID може знадобитися три щеплення щороку, - дослідження

Автор: Марія Кучерявець

Британські вчені припускають, що для захисту від коронавірусу необхідно робити по два-три щеплення. Мова йде про щорічну імунізацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За даними британської Агенції охорони здоров’я, ефективність бустерної дози Pfizer та Moderna проти симптоматичних захворювань нижча для штаму "Омікрон", ніж для "Дельти" у всі періоди після щеплення.

Зокрема, дослідження проводилося на 147 597 випадків захворювання "Дельтою" та 68 489 - "Омікрону" у Великій Британії.

Дані показали, що бустери Pfizer і Moderna мали ефективність 90% проти симптоматичних захворювань "Дельтою" протягом щонайменше дев'яти тижнів.

Втім, ефективність проти штаму "Омікрон" була приблизно на 30% нижчою і знизилася ще більше за дев'ять тижнів.

Професор міжнародної охорони здоров'я в Університеті Кертіна Джая Дантас заявила, що це "лише початок розуміння ефективності вакцинації", але "схоже, що може знадобитися регулярна ревакцинація".

"Ймовірно, нам потрібні бустери, скажімо, два або три на рік", - сказала вона.


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ВеликобританіяВакцина від коронавірусу