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Не захищений від терактів. Японія зупинила реактор одної з АЕС

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Японія, Неділя 24 жовтня 2021 16:21
Не захищений від терактів. Японія зупинила реактор одної з АЕС Фото: в Японії зупинили реактор АЕС "Міхама" (flickr.com/kazeiro)
Автор: Дмитро Левицький

У японській префектурі Фукуї вирішили зупинити реактор атомної електростанції "Міхама". Це сталося всього через чотири місяці після відновлення його роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське агентство Kyodo.

Чому зупинили реактор

Як зазначає Kyodo, японська компанія Kansai, яка керує електростанцією, не змогла вчасно впровадити належні антитерористичні заходи. Призупинення роботи реактора відбулося раніше кінцевого терміну для виконання таких заходів.

Тепер на реакторі АЕС пройде перевірка з безпеки, після якої компанія повинна буде внести зміни в роботу своїх об'єктів та відновити роботу вимкненого реактору.

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