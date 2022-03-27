Захищають місто, поранених і мертвих. Зеленський пояснив мотиви захисників Маріуполя

"Їхні сім'ї звертались. Я розмовляв із хлопцями. Я казав, що коли потрібно вийти, щоб вижити, то зробіть це. Я надав їм вибір. Вони сказали: Ми не можемо, ми не кинемо поранених. Більше того, вони сказали: Ми не покинемо вбитих... Тому вони захищають місто, захищають поранених і захищають мертвих, яких вони хочуть поховати", – заявив Зеленський.

Натомість міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан застеріг від "спільної провини" за облогу Маріуполя. Французька влада намагається організувати гуманітарний коридор у місто.