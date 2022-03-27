RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Захищають місто, поранених і мертвих. Зеленський пояснив мотиви захисників Маріуполя

Фото: Захисники Маріуполя (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Президент Володимир Зеленський розповів російським журналістам про мотивацію українських військ, які захищають Маріуполь від військ РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави.

"Їхні сім'ї звертались. Я розмовляв із хлопцями. Я казав, що коли потрібно вийти, щоб вижити, то зробіть це. Я надав їм вибір. Вони сказали: Ми не можемо, ми не кинемо поранених. Більше того, вони сказали: Ми не покинемо вбитих... Тому вони захищають місто, захищають поранених і захищають мертвих, яких вони хочуть поховати", – заявив Зеленський.

Натомість міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан застеріг від "спільної провини" за облогу Маріуполя. Французька влада намагається організувати гуманітарний коридор у місто.

До слова, Роскомнадзор заборонив російським медіа публікувати інтерв'ю Зеленського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийМаріупольЗбройні сили УкраїниАзовВійна Росії проти України