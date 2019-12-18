На засіданні аграрного комітету побилися депутати від ОПЗЖ, "Слуги народу" і "Батьківщини"

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У бійці брали участь нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива, нардеп від "Батьківщини" Вадим Івченко і нардеп від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець

Під час засідання комітету з питань аграрної та земельної політики під час розгляду законопроекту про ринку землі виникла бійка між народними депутатами України. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У бійці брали участь нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива і нардеп від фракції "Батьківщина" Вадим Івченко і нардеп від фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець.

Представники "ОПЗЖ" і "Батьківщини" заблокували місце голови комітету.

Микола Сольський Після бійки голова комітету оголосив перерву на 15 хвилин.

Нагадаємо, аграрний комітет проголосував за звернення до голови Верховної ради з проханням призначити засідання на наступний тиждень.

Комітет планує проводити засідання 23, 24, 26, 27 грудня. Народні депутати підтримали відповідне рішення.

Раніше РБК-Україна писало, що голосування за законопроект про відкриття ринку землі в Україні може відбутися до 31 грудня. За словами голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамии, розгляд законопроекту буде залежати від швидкості обробив правок у комітеті.

Також повідомлялося, що вчора спікер парламенту Разумков закрив вечірнє засідання Ради відразу ж після його початку. Разумков заявив, що народні депутати повернуться до консультацій за законом про ринок землі.