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Після зараження крові виписку Білла Клінтона відклали на день

Автор: Артур Родивилов

Виписку Білла Клінтона перенесли на день. Напередодні екс-президент потрапив до лікарні із зараженням крові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Він почуває себе добре і проводить час з сім'єю.

"Здоров'я президента Клінтона відмінно відновлювалося в останні 24 години. Він залишиться на ніч в медичному центрі UC Irvine, щоб продовжити внутрішньовенний курс антибіотиків перед очікуваною випискою завтра", - розповів прес-секретар екс-президента.

Білла Клінтона доставили в одну з медустанов Каліфорнії через зараження "інфекцією, не пов'язаною з COVID-19". Повідомлялося, що причиною госпіталізації колишнього глави Сполучених Штатів стало зараження крові. Як заявляв офіційний представник Клінтона його виписку перенесли на ніч.

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