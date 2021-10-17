Після зараження крові виписку Білла Клінтона відклали на день

Виписку Білла Клінтона перенесли на день. Напередодні екс-президент потрапив до лікарні із зараженням крові.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Він почуває себе добре і проводить час з сім'єю.
"Здоров'я президента Клінтона відмінно відновлювалося в останні 24 години. Він залишиться на ніч в медичному центрі UC Irvine, щоб продовжити внутрішньовенний курс антибіотиків перед очікуваною випискою завтра", - розповів прес-секретар екс-президента.
Білла Клінтона доставили в одну з медустанов Каліфорнії через зараження "інфекцією, не пов'язаною з COVID-19". Повідомлялося, що причиною госпіталізації колишнього глави Сполучених Штатів стало зараження крові. Як заявляв офіційний представник Клінтона його виписку перенесли на ніч.