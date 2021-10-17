Після зараження крові виписку Білла Клінтона відклали на день

Виписку Білла Клінтона перенесли на день. Напередодні екс-президент потрапив до лікарні із зараженням крові.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Він почуває себе добре і проводить час з сім'єю.

"Здоров'я президента Клінтона відмінно відновлювалося в останні 24 години. Він залишиться на ніч в медичному центрі UC Irvine, щоб продовжити внутрішньовенний курс антибіотиків перед очікуваною випискою завтра", - розповів прес-секретар екс-президента.