Після зараження крові Клінтону вже краще, але ще одну ніч він проведе в лікарні, - прес-секретар

Президент Клінтон продовжує лікуватися від інфекції в медичному центрі, куди він був госпіталізований з діагнозом "сепсис", причиною якого вважається інфекція сечовивідних шляхів.

"Президент Клінтон продовжує лікуватися від інфекції в медичному центрі UC Irvine. Всі показники здоров'я рухаються у вірному напрямку, включаючи рівень лейкоцитів у крові, який значно знизився", - йдеться в повідомленні.

Щоб отримати додаткові антибіотики внутрішньовенно, він залишиться цієї ночі в лікарні.

Клінтон продовжує перебувати в прекрасному настрої і глибоко вдячний за лікування. Також Клінтону телефонував чинний президент США Джо Байден.