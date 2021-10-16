Після зараження крові Клінтону вже краще, але ще одну ніч він проведе в лікарні, - прес-секретар

Після зараження крові екс-президент США Білл Клінтон почувається вже краще. Але ще одну ніч він проведе в лікарні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter його прес-секретаря Анхеля Уреньї.
Президент Клінтон продовжує лікуватися від інфекції в медичному центрі, куди він був госпіталізований з діагнозом "сепсис", причиною якого вважається інфекція сечовивідних шляхів.
"Президент Клінтон продовжує лікуватися від інфекції в медичному центрі UC Irvine. Всі показники здоров'я рухаються у вірному напрямку, включаючи рівень лейкоцитів у крові, який значно знизився", - йдеться в повідомленні.
Щоб отримати додаткові антибіотики внутрішньовенно, він залишиться цієї ночі в лікарні.
Клінтон продовжує перебувати в прекрасному настрої і глибоко вдячний за лікування. Також Клінтону телефонував чинний президент США Джо Байден.
Раніше ми писали, що екс-президент США потрапив до лікарні: лікарі повідомили про його самопочуття.