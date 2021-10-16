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Після зараження крові Клінтону вже краще, але ще одну ніч він проведе в лікарні, - прес-секретар

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США, Субота 16 жовтня 2021 04:43
Після зараження крові Клінтону вже краще, але ще одну ніч він проведе в лікарні, - прес-секретар Фото: Білл Клінтон, екс-президент США (flickr.com)
Автор: Анна Полисученко

Після зараження крові екс-президент США Білл Клінтон почувається вже краще. Але ще одну ніч він проведе в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter його прес-секретаря Анхеля Уреньї.

Президент Клінтон продовжує лікуватися від інфекції в медичному центрі, куди він був госпіталізований з діагнозом "сепсис", причиною якого вважається інфекція сечовивідних шляхів.

"Президент Клінтон продовжує лікуватися від інфекції в медичному центрі UC Irvine. Всі показники здоров'я рухаються у вірному напрямку, включаючи рівень лейкоцитів у крові, який значно знизився", - йдеться в повідомленні.

Щоб отримати додаткові антибіотики внутрішньовенно, він залишиться цієї ночі в лікарні.

Клінтон продовжує перебувати в прекрасному настрої і глибоко вдячний за лікування. Також Клінтону телефонував чинний президент США Джо Байден.

Раніше ми писали, що екс-президент США потрапив до лікарні: лікарі повідомили про його самопочуття.

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