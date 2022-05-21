RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зараження людини віспою мавпи виявили ще в одній країні Європи

Фото: перший випадок мавпячої віспи виявили в Швейцарії (wikimedia.org)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Перший випадок зараження людини віспою мавп зареєстрували у Швейцарії. Хворий проживає в кантоні Берн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Федеральний департамент громадської охорони здоров'я Швейцарії.

"Перший випадок був підтверджений в Швейцарії (кантон Берн)", - йдеться в Twitter відомства.

Там відзначили, що хворий переносить віспу мавп в легкій формі. Жителям країни з симптомами інфекції рекомендовано спілкуватися до лікаря.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі зафіксовано 80 підтверджених випадків зараження людини віспою мавп в 11 країнах.

Відзначимо, про випадки захворювання мавпячою віспою повідомили в Австралії, Бельгія, Франція, Німеччини, Італії, Ізраїль, Португалії, Іспанії, Швеції та Великобританії.

Про те, як проявляється Мавпяча віспа і в чому небезпека захворювання розповіла завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ШвейцаріяВіспа мавпЕпідемія