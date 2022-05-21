Зараження людини віспою мавпи виявили ще в одній країні Європи

Перший випадок зараження людини віспою мавп зареєстрували у Швейцарії. Хворий проживає в кантоні Берн.

Там відзначили, що хворий переносить віспу мавп в легкій формі. Жителям країни з симптомами інфекції рекомендовано спілкуватися до лікаря.

"Перший випадок був підтверджений в Швейцарії (кантон Берн)", - йдеться в Twitter відомства.

Нагадаємо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я у світі зафіксовано 80 підтверджених випадків зараження людини віспою мавп в 11 країнах.

Відзначимо, про випадки захворювання мавпячою віспою повідомили в Австралії, Бельгія, Франція, Німеччини, Італії, Ізраїль, Португалії, Іспанії, Швеції та Великобританії.

Про те, як проявляється Мавпяча віспа і в чому небезпека захворювання розповіла завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені Богомольця Ольга Голубовська.

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