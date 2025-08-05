Зараженная еда, пляж и грязные руки: как избежать кишечных инфекций летом

С начала года в Украине зафиксировано 25 тысяч случаев острых кишечных инфекций. А риск заражения самый высокий - летом. Опасность таких инфекций в том, что они могут привести к обезвоживанию организма.
РБК-Украина рассказывает о причинах острых кишечных инфекций, их симптомах, рисках обезвоживания и о том, как предотвратить заражение.
Самыми распространенными возбудителями кишечных инфекций являются:
Чаще всего кишечные инфекции передаются такими путями:
Возбудители острых кишечных инфекций вызывают воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника. В кишечнике нарушается всасывание жидкости, а взамен повышается ее выделение клетками.
Как следствие, возникают следующие симптомы:
Человек, заболевший острой кишечной инфекцией, теряет много жидкости вследствие диареи и рвоты. Из-за этого может возникнуть опасное состояние - обезвоживание, или дегидратация.
Если организм обезвожен, сердце вынуждено работать интенсивнее, и сосуды головного мозга при этом сужаются.
Такое состояние влияет на память и координацию движений, а также ухудшает общее самочувствие. Могут возникнуть судороги и даже перебои в работе сердца.
Сильное обезвоживание может привести к развитию почечной недостаточности, а это состояние требует лечения в отделениях интенсивной терапии.
Самые распространенные симптомы обезвоживания у детей:
Самые частые симптомы обезвоживания у взрослых:
В случае острой кишечной инфекции необходимо обратиться к врачу.
Лечение назначают в зависимости от возбудителя, а чтобы его выявить, проводят лабораторную диагностику.
Из рациона следует исключить жареные, соленые, острые и жирные блюда, а также сырые овощи и фрукты.
Обязательным является обильное питье. Также следует принимать энтеросорбенты. Другие препараты назначит врач после обследования.
Нельзя медлить с обращением за медицинской помощью, если возникли признаки обезвоживания.
Чтобы избежать кишечных инфекций, следует придерживаться таких правил:
Ранее мы писали, что во Львове произошла масштабная вспышка кишечной инфекции в ресторане "Китайский привет", открытом ресторатором Михаилом Кацуриным, мужем Нади Дорофеевой.
Массовое отравление произошло 14-15 июля, когда посетители попробовали десерт сингапурского чизкейка с кремом на основе сырых яиц. Уже 16 июля сам Кацурин сообщил, что ему стало плохо, а несколько гостей также обратились в больницу.
Уже через несколько дней сальмонеллез подтвердили у 45 человек из общего количества более 70 госпитализированных. Все они употребляли десерт с сыровялеными яйцами.
Госпотребслужба обнаружила ряд серьезных нарушений: только 7 из 23 сотрудников имели медицинские книжки. Также было выявлено несколько злоупотреблений и несоответствий стандартам гигиены.
Впоследствии Кацурин пообещал, что все посетители получают компенсацию расходов на лечение. Однако правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных норм, что грозит штрафом или до трех лет лишения свободы по решению суда.
В конце концов, в начале августа "Китайский привет" во Львове снова открылся для посетителей, а ресторатор анонсировал внедрение международного стандарта качества ISO 22000: кухню полностью обновили, перешли на пастеризованные яичные смеси, установили ультрафиолетовые обеззараживатели, бактерицидные лампы, зоны очистки; ввели регулярные медосмотры и смывы с поверхностей. Ресторан даже освятил священник, чтобы обезопасить заведение в будущем.
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При написании материала использовались данные Минздрава и Центра общественного здоровья.