Зараженная еда, пляж и грязные руки: как избежать кишечных инфекций летом
С начала года в Украине зафиксировано 25 тысяч случаев острых кишечных инфекций. А риск заражения самый высокий - летом. Опасность таких инфекций в том, что они могут привести к обезвоживанию организма.
РБК-Украина рассказывает о причинах острых кишечных инфекций, их симптомах, рисках обезвоживания и о том, как предотвратить заражение.
Возбудители острых кишечных инфекций
Самыми распространенными возбудителями кишечных инфекций являются:
- бактерии (сальмонелла, кишечная палочка, шигелла, стафилококк, клебсиела, кампилобактер, протей)
- вирусы (ротавирус, аденовирусы кишечной группы, вирус Норфолк, энтеровирусы)
- простейшие (амеба)
Почему возникают кишечные инфекции
Чаще всего кишечные инфекции передаются такими путями:
- вследствие употребления зараженной пищи или воды, в частности возбудители инфекций содержатся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах
- во время купания в загрязненных водоемах
- через грязные руки и предметы быта
Симптомы кишечных инфекций
Возбудители острых кишечных инфекций вызывают воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника. В кишечнике нарушается всасывание жидкости, а взамен повышается ее выделение клетками.
Как следствие, возникают следующие симптомы:
- тошнота
- рвота
- диарея
- боль в животе
- вялость и слабость
- проявления интоксикации - повышенная температура тела, головная боль, боль в мышцах
- обезвоживание
В чем опасность обезвоживания
Человек, заболевший острой кишечной инфекцией, теряет много жидкости вследствие диареи и рвоты. Из-за этого может возникнуть опасное состояние - обезвоживание, или дегидратация.
Если организм обезвожен, сердце вынуждено работать интенсивнее, и сосуды головного мозга при этом сужаются.
Такое состояние влияет на память и координацию движений, а также ухудшает общее самочувствие. Могут возникнуть судороги и даже перебои в работе сердца.
Сильное обезвоживание может привести к развитию почечной недостаточности, а это состояние требует лечения в отделениях интенсивной терапии.
Самые распространенные симптомы обезвоживания у детей:
- сухость во рту
- отсутствие слез, когда ребенок плачет
- прекращение выделения мочи
- сонливость, слабость, вялость или раздражительность
Самые частые симптомы обезвоживания у взрослых:
- сильная жажда
- сухость в ротовой полости
- головная боль
- учащенное сердцебиение и дыхание
- уменьшение количества мочи и изменение ее цвета - моча становится темно-желтой
- одышка
- резкая слабость и головокружение
- запавшие глаза
- посинение губ и ушных раковин
Самые частые симптомы обезвоживания у взрослых и детей (инфографика: facebook.com/moz.ukr)
Как лечат кишечные инфекции
В случае острой кишечной инфекции необходимо обратиться к врачу.
Лечение назначают в зависимости от возбудителя, а чтобы его выявить, проводят лабораторную диагностику.
Из рациона следует исключить жареные, соленые, острые и жирные блюда, а также сырые овощи и фрукты.
Обязательным является обильное питье. Также следует принимать энтеросорбенты. Другие препараты назначит врач после обследования.
Нельзя медлить с обращением за медицинской помощью, если возникли признаки обезвоживания.
Как предотвратить кишечные инфекции
Чтобы избежать кишечных инфекций, следует придерживаться таких правил:
- тщательно мыть руки с мылом после улицы, общественного транспорта, посещения туалета, перед едой и приготовлением пищи
- не употреблять просроченные продукты
- не употреблять продукты, если вы не уверены, что они хранились правильно
- помнить о надлежащей термической обработке мяса, рыбы, яиц и других продуктов животного происхождения
- хранить отдельно сырое мясо и морепродукты от других пищевых продуктов
- перед употреблением тщательно мыть овощи и фрукты под проточной водой
- хорошо очищать кухонные принадлежности и рабочие поверхности
- для обработки сырых продуктов пользоваться отдельными ножами и разделочными досками
- купаться в чистых водоемах, выбирая только официально открытые для отдыха пляжи, и не глотать воду из водоема во время купания
Ранее мы писали, что во Львове произошла масштабная вспышка кишечной инфекции в ресторане "Китайский привет", открытом ресторатором Михаилом Кацуриным, мужем Нади Дорофеевой.
Массовое отравление произошло 14-15 июля, когда посетители попробовали десерт сингапурского чизкейка с кремом на основе сырых яиц. Уже 16 июля сам Кацурин сообщил, что ему стало плохо, а несколько гостей также обратились в больницу.
Уже через несколько дней сальмонеллез подтвердили у 45 человек из общего количества более 70 госпитализированных. Все они употребляли десерт с сыровялеными яйцами.
Госпотребслужба обнаружила ряд серьезных нарушений: только 7 из 23 сотрудников имели медицинские книжки. Также было выявлено несколько злоупотреблений и несоответствий стандартам гигиены.
Впоследствии Кацурин пообещал, что все посетители получают компенсацию расходов на лечение. Однако правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных норм, что грозит штрафом или до трех лет лишения свободы по решению суда.
В конце концов, в начале августа "Китайский привет" во Львове снова открылся для посетителей, а ресторатор анонсировал внедрение международного стандарта качества ISO 22000: кухню полностью обновили, перешли на пастеризованные яичные смеси, установили ультрафиолетовые обеззараживатели, бактерицидные лампы, зоны очистки; ввели регулярные медосмотры и смывы с поверхностей. Ресторан даже освятил священник, чтобы обезопасить заведение в будущем.
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При написании материала использовались данные Минздрава и Центра общественного здоровья.
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