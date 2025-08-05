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Зараженная еда, пляж и грязные руки: как избежать кишечных инфекций летом

Вторник 05 августа 2025 15:00
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Зараженная еда, пляж и грязные руки: как избежать кишечных инфекций летом Летом возрастает частота острых кишечных инфекций (фото: Freepik)
Автор: Ірина Сандул

С начала года в Украине зафиксировано 25 тысяч случаев острых кишечных инфекций. А риск заражения самый высокий - летом. Опасность таких инфекций в том, что они могут привести к обезвоживанию организма.

РБК-Украина рассказывает о причинах острых кишечных инфекций, их симптомах, рисках обезвоживания и о том, как предотвратить заражение.

Возбудители острых кишечных инфекций

Самыми распространенными возбудителями кишечных инфекций являются:

  • бактерии (сальмонелла, кишечная палочка, шигелла, стафилококк, клебсиела, кампилобактер, протей)
  • вирусы (ротавирус, аденовирусы кишечной группы, вирус Норфолк, энтеровирусы)
  • простейшие (амеба)

Почему возникают кишечные инфекции

Чаще всего кишечные инфекции передаются такими путями:

  • вследствие употребления зараженной пищи или воды, в частности возбудители инфекций содержатся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах
  • во время купания в загрязненных водоемах
  • через грязные руки и предметы быта

Симптомы кишечных инфекций

Возбудители острых кишечных инфекций вызывают воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника. В кишечнике нарушается всасывание жидкости, а взамен повышается ее выделение клетками.

Как следствие, возникают следующие симптомы:

  • тошнота
  • рвота
  • диарея
  • боль в животе
  • вялость и слабость
  • проявления интоксикации - повышенная температура тела, головная боль, боль в мышцах
  • обезвоживание

В чем опасность обезвоживания

Человек, заболевший острой кишечной инфекцией, теряет много жидкости вследствие диареи и рвоты. Из-за этого может возникнуть опасное состояние - обезвоживание, или дегидратация.

Если организм обезвожен, сердце вынуждено работать интенсивнее, и сосуды головного мозга при этом сужаются.

Такое состояние влияет на память и координацию движений, а также ухудшает общее самочувствие. Могут возникнуть судороги и даже перебои в работе сердца.

Сильное обезвоживание может привести к развитию почечной недостаточности, а это состояние требует лечения в отделениях интенсивной терапии.

Самые распространенные симптомы обезвоживания у детей:

  • сухость во рту
  • отсутствие слез, когда ребенок плачет
  • прекращение выделения мочи
  • сонливость, слабость, вялость или раздражительность

Самые частые симптомы обезвоживания у взрослых:

  • сильная жажда
  • сухость в ротовой полости
  • головная боль
  • учащенное сердцебиение и дыхание
  • уменьшение количества мочи и изменение ее цвета - моча становится темно-желтой
  • одышка
  • резкая слабость и головокружение
  • запавшие глаза
  • посинение губ и ушных раковин

Зараженная еда, пляж и грязные руки: как избежать кишечных инфекций летомСамые частые симптомы обезвоживания у взрослых и детей (инфографика: facebook.com/moz.ukr)

Как лечат кишечные инфекции

В случае острой кишечной инфекции необходимо обратиться к врачу.

Лечение назначают в зависимости от возбудителя, а чтобы его выявить, проводят лабораторную диагностику.

Из рациона следует исключить жареные, соленые, острые и жирные блюда, а также сырые овощи и фрукты.

Обязательным является обильное питье. Также следует принимать энтеросорбенты. Другие препараты назначит врач после обследования.

Нельзя медлить с обращением за медицинской помощью, если возникли признаки обезвоживания.

Как предотвратить кишечные инфекции

Чтобы избежать кишечных инфекций, следует придерживаться таких правил:

  • тщательно мыть руки с мылом после улицы, общественного транспорта, посещения туалета, перед едой и приготовлением пищи
  • не употреблять просроченные продукты
  • не употреблять продукты, если вы не уверены, что они хранились правильно
  • помнить о надлежащей термической обработке мяса, рыбы, яиц и других продуктов животного происхождения
  • хранить отдельно сырое мясо и морепродукты от других пищевых продуктов
  • перед употреблением тщательно мыть овощи и фрукты под проточной водой
  • хорошо очищать кухонные принадлежности и рабочие поверхности
  • для обработки сырых продуктов пользоваться отдельными ножами и разделочными досками
  • купаться в чистых водоемах, выбирая только официально открытые для отдыха пляжи, и не глотать воду из водоема во время купания

Ранее мы писали, что во Львове произошла масштабная вспышка кишечной инфекции в ресторане "Китайский привет", открытом ресторатором Михаилом Кацуриным, мужем Нади Дорофеевой.

Массовое отравление произошло 14-15 июля, когда посетители попробовали десерт сингапурского чизкейка с кремом на основе сырых яиц. Уже 16 июля сам Кацурин сообщил, что ему стало плохо, а несколько гостей также обратились в больницу.

Уже через несколько дней сальмонеллез подтвердили у 45 человек из общего количества более 70 госпитализированных. Все они употребляли десерт с сыровялеными яйцами.

Госпотребслужба обнаружила ряд серьезных нарушений: только 7 из 23 сотрудников имели медицинские книжки. Также было выявлено несколько злоупотреблений и несоответствий стандартам гигиены.

Впоследствии Кацурин пообещал, что все посетители получают компенсацию расходов на лечение. Однако правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении санитарных норм, что грозит штрафом или до трех лет лишения свободы по решению суда.

В конце концов, в начале августа "Китайский привет" во Львове снова открылся для посетителей, а ресторатор анонсировал внедрение международного стандарта качества ISO 22000: кухню полностью обновили, перешли на пастеризованные яичные смеси, установили ультрафиолетовые обеззараживатели, бактерицидные лампы, зоны очистки; ввели регулярные медосмотры и смывы с поверхностей. Ресторан даже освятил священник, чтобы обезопасить заведение в будущем.

Также читайте, как избежать инфекций в море и реке и не испортить себе отдых.

При написании материала использовались данные Минздрава и Центра общественного здоровья.

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