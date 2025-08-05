Зараженная еда, пляж и грязные руки: как избежать кишечных инфекций летом

С начала года в Украине зафиксировано 25 тысяч случаев острых кишечных инфекций. А риск заражения самый высокий - летом. Опасность таких инфекций в том, что они могут привести к обезвоживанию организма.

РБК-Украина рассказывает о причинах острых кишечных инфекций, их симптомах, рисках обезвоживания и о том, как предотвратить заражение.

Возбудители острых кишечных инфекций

Самыми распространенными возбудителями кишечных инфекций являются:

бактерии (сальмонелла, кишечная палочка, шигелла, стафилококк, клебсиела, кампилобактер, протей)

вирусы (ротавирус, аденовирусы кишечной группы, вирус Норфолк, энтеровирусы)

простейшие (амеба)

Почему возникают кишечные инфекции

Чаще всего кишечные инфекции передаются такими путями:

вследствие употребления зараженной пищи или воды, в частности возбудители инфекций содержатся в сырой пище животного происхождения (мясо, яйца, непастеризованное молоко, морепродукты), немытых фруктах и овощах

во время купания в загрязненных водоемах

через грязные руки и предметы быта

Симптомы кишечных инфекций

Возбудители острых кишечных инфекций вызывают воспаление слизистой оболочки желудка и кишечника. В кишечнике нарушается всасывание жидкости, а взамен повышается ее выделение клетками.

Как следствие, возникают следующие симптомы:

тошнота

рвота

диарея

боль в животе

вялость и слабость

проявления интоксикации - повышенная температура тела, головная боль, боль в мышцах

обезвоживание

В чем опасность обезвоживания

Человек, заболевший острой кишечной инфекцией, теряет много жидкости вследствие диареи и рвоты. Из-за этого может возникнуть опасное состояние - обезвоживание, или дегидратация.

Если организм обезвожен, сердце вынуждено работать интенсивнее, и сосуды головного мозга при этом сужаются.

Такое состояние влияет на память и координацию движений, а также ухудшает общее самочувствие. Могут возникнуть судороги и даже перебои в работе сердца.

Сильное обезвоживание может привести к развитию почечной недостаточности, а это состояние требует лечения в отделениях интенсивной терапии.

Самые распространенные симптомы обезвоживания у детей:

сухость во рту

отсутствие слез, когда ребенок плачет

прекращение выделения мочи

сонливость, слабость, вялость или раздражительность

Самые частые симптомы обезвоживания у взрослых:

сильная жажда

сухость в ротовой полости

головная боль

учащенное сердцебиение и дыхание

уменьшение количества мочи и изменение ее цвета - моча становится темно-желтой

одышка

резкая слабость и головокружение

запавшие глаза

посинение губ и ушных раковин

Самые частые симптомы обезвоживания у взрослых и детей (инфографика: facebook.com/moz.ukr)

Как лечат кишечные инфекции

В случае острой кишечной инфекции необходимо обратиться к врачу.

Лечение назначают в зависимости от возбудителя, а чтобы его выявить, проводят лабораторную диагностику.

Из рациона следует исключить жареные, соленые, острые и жирные блюда, а также сырые овощи и фрукты.

Обязательным является обильное питье. Также следует принимать энтеросорбенты. Другие препараты назначит врач после обследования.

Нельзя медлить с обращением за медицинской помощью, если возникли признаки обезвоживания.

Как предотвратить кишечные инфекции

Чтобы избежать кишечных инфекций, следует придерживаться таких правил: