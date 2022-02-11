"Заробили" 2 млн гривень. У Кіровоградській області сімейні лікарі продавали COVID-сертифікати

"Служба безпеки України у ході комплексних заходів щодо протидії системним загрозам у сфері охорони здоров’я викрила ще одну схему підробки міжнародних свідоцтв про вакцинацію від COVID-19 на Кіровоградщині. За даними слідства, організували протиправну діяльність 2 сімейних лікарів однієї з районних поліклінік області. Вони залучили до оборудки також медичну сестру цього ж медзакладу, - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що "клієнтів" визначала медсестра. Вона схиляла до підробки документів людей, які не хотіли вакцинуватися. За фальсифікацію сертифіката медики вимагали 3 тисячі гривень.

"Після отримання коштів лікарі вносили персональні дані вакцинованої особи в журнал реєстрації вакцинованих і в електронну систему охорони здоров'я eHealth без проведення щеплення", - пояснили в спецслужбі.

За рік незаконної діяльності медики "заробили" близько 2 млн гривень. На місяць зловмисники робили до 50 фейкових сертифікатів.

За місцем роботи шахраїв СБУ виявила журнали реєстрації вакцинованих та мобільні телефони з доказами.

За даним фактом порушили кримінальну справу за ч. 3. ст. 362 КК України.