"Запустили ракету в мое окно": Нетаньяху заявил, что Иран пытался его убить

Нетаньяху опроверг информацию о том, что Трамп якобы запретил Израилю убивать верховного лидера Ирана, аятоллу Али Хаменеи. При этом, по его словам, Иран пытается убить израильского лидера.

"Они запустили ракету прямо в мое спальное окно", - сказал премьер.

Также Нетаньяху рассказал журналистам, что Иран считает главными препятствиями на пути к контролю Ближнего Востока именно Израиль и США. Именно поэтому, мол, Тегеран планирует убить премьера Израиля и президента Соединенных Штатов.

"Они хотят его (Трампа - ред.) убить. Слушайте, он для них враг номер один. Он решительный лидер. Он никогда не шел путем слабых попыток договориться, как это делали другие", - заявил Нетаньяху.