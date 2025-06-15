"Запустили ракету в мое окно": Нетаньяху заявил, что Иран пытался его убить

Иран пытался убить премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху ракетным ударом. Также под прицелом Тегерана якобы находится президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Нетаньяху в эфире американского телеканала Fox News.
Нетаньяху опроверг информацию о том, что Трамп якобы запретил Израилю убивать верховного лидера Ирана, аятоллу Али Хаменеи. При этом, по его словам, Иран пытается убить израильского лидера.
"Они запустили ракету прямо в мое спальное окно", - сказал премьер.
Также Нетаньяху рассказал журналистам, что Иран считает главными препятствиями на пути к контролю Ближнего Востока именно Израиль и США. Именно поэтому, мол, Тегеран планирует убить премьера Израиля и президента Соединенных Штатов.
"Они хотят его (Трампа - ред.) убить. Слушайте, он для них враг номер один. Он решительный лидер. Он никогда не шел путем слабых попыток договориться, как это делали другие", - заявил Нетаньяху.
С 13 июня, когда начался обмен ударами между Израилем и Ираном, израильская армия ликвидировала уже 20 иранских командиров и чиновников. Среди них встречаются довольно высокопоставленные лица - убиты начальник генерального штаба армии Ирана, командующий ПВО страны, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и ряд других.
Американское издание The Wall Street Journal написало, что Израиль не исключает сценария, при котором верховный лидер Ирана будет физически устранен. Один из израильских чиновников подтвердил, что ликвидация Хаменеи для Израиля - "не табу".
Издание Reuters 15 июня сообщило, что Трамп запретил Израилю ликвидацию Хаменеи. Впрочем, в Тель-Авиве поспешили опровергнуть публикацию агентства - мол, это неправда.
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