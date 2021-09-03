Запуск серійного виробництва Tesla Cybertruck можуть відкласти до 2023

Американська компанія Tesla знову відклала запуск серійного виробництва електричного пікапа Cybertruck. Цього разу до 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс Electrek .

Як пише видання, глава Tesla Ілон Маск в розмові з топ-менеджерами заявив, що прем'єра готового Cybertruck пройде не раніше кінця 2022 року, а масова збірка почнеться тільки в другій половині 2023 року.

"Це абсолютно особливий проект. Як помилка в матриці. Як автомобіль, який розробили спеціально для Нео", - цитує видання Маска.

Відзначимо, концепт Tesla Cybertruck представили ще в листопаді 2019 року, а серійне виробництво очікувалося до кінця 2021.