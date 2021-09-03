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Запуск серійного виробництва Tesla Cybertruck можуть відкласти до 2023

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П'ятниця 03 вересня 2021 17:55
Запуск серійного виробництва Tesla Cybertruck можуть відкласти до 2023 Фото: Tesla Cybertruck (tesla.com)
Автор: РБК-Україна

Американська компанія Tesla знову відклала запуск серійного виробництва електричного пікапа Cybertruck. Цього разу до 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс Electrek.

Як пише видання, глава Tesla Ілон Маск в розмові з топ-менеджерами заявив, що прем'єра готового Cybertruck пройде не раніше кінця 2022 року, а масова збірка почнеться тільки в другій половині 2023 року.

"Це абсолютно особливий проект. Як помилка в матриці. Як автомобіль, який розробили спеціально для Нео", - цитує видання Маска.

Відзначимо, концепт Tesla Cybertruck представили ще в листопаді 2019 року, а серійне виробництво очікувалося до кінця 2021.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині розробили інноваційну літій-металеву батарею для електромобілів, питома щільність зберігання енергії якої вища, ніж у звичайних літій-іонних акумуляторів.

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Tesla Илон Маск
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