Запуск серійного виробництва Tesla Cybertruck можуть відкласти до 2023
Американська компанія Tesla знову відклала запуск серійного виробництва електричного пікапа Cybertruck. Цього разу до 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс Electrek.
Як пише видання, глава Tesla Ілон Маск в розмові з топ-менеджерами заявив, що прем'єра готового Cybertruck пройде не раніше кінця 2022 року, а масова збірка почнеться тільки в другій половині 2023 року.
"Це абсолютно особливий проект. Як помилка в матриці. Як автомобіль, який розробили спеціально для Нео", - цитує видання Маска.
Відзначимо, концепт Tesla Cybertruck представили ще в листопаді 2019 року, а серійне виробництво очікувалося до кінця 2021.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Німеччині розробили інноваційну літій-металеву батарею для електромобілів, питома щільність зберігання енергії якої вища, ніж у звичайних літій-іонних акумуляторів.