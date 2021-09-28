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Заборонять ходити до магазинів та кафе. У Сіднеї введуть обмеження для невакцинованих

Автор: Марія Кучерявець

Влада Сіднея планує ввести обмеження для невакцинованих від коронавірусу після послаблення карантину. Нещеплених можуть не пустити до магазинів та закладів громадського харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначено, що найбільш густонаселене місто Австралії планує поступово послаблювати обмеження з 11 жовтня по грудень.

"Людям, які вирішили не вакцинуватися, може бути заборонено вхід до магазинів, ресторанів і розважальних закладів навіть після того, як держава зніме всі обмеження", - йдеться в повідомленні.

Так, бари, ресторани, спортивні зали і перукарні планують відновити роботу вже у жовтні.

Наступні послаблення влада планує ввести після вакцинації 80% населення.

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