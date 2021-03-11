Заборону на експорт вакцини від COVID-19 з Євросоюзу продовжили середини 2021 року

Європейська комісія продовжила до кінця червня 2021 року механізм дозволу на експорт вакцин від COVID-19 . Це пов'язано з постійними затримками з поставками деяких вакцин в країни Європейського союзу.

Як наголошується в повідомленні, механізм дозволу на експорт застосовується тільки до експорту від компаній, з якими ЄС уклав угоди про попередні закупівлі (APA). Ці угоди зобов'язують виробників вакцин доставити в країни-члени ЄС заздалегідь погоджену кількість вакцин. Механізм передбачає дозвіл на експорт вакцин проти COVID-19 за межі ЄС.

В той час, ЄС продовжує залишатися провідним постачальником вакцин у всьому світі. За шість тижнів існування цього механізму (з 30 січня 2021 року) було задоволено 249 запитів на експорт в 31 країну в цілому на 34 мільйони доз, оскільки вони не погрожували договірними зобов'язаннями між ЄС та виробниками вакцин. Не був задоволений тільки один запит на експорт.

Основні напрямки експорту включають Сполучене Королівство (приблизно 9,1 мільйона доз), Канаду (3,9 мільйона), Мексики (3,1 мільйона), Японію (2,7 мільйона), Саудівської Аравії (1,4 мільйона), Гонконг (1,3 мільйона), Сінгапур (1 мільйон), США (1 мільйон), Чилі (0,9 мільйона) і Малайзія (0,8 мільйона).