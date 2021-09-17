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Заправки та супермаркети: в Луганській області перевіряють масове мінування

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П'ятниця 17 вересня 2021 14:06
Заправки та супермаркети: в Луганській області перевіряють масове мінування Фото: в Луганській області перевіряють масове мінування (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Сьогодні, 17 вересня, об 11:42 до поліції надійшла анонімна інформація про масове мінування в Луганській області. "Замінували" з певними вимогами об'єкти промисловості, автозаправні станції та супермаркети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря поліції області Тетяну Погукай.

Правоохоронці розгорнули роботу ситуаційного центру.

"Особовий склад ГУНП, Сєвєродонецької та Старобільської поліції піднято по тривозі, мобільні екіпажі, вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативні групи та бійці спецпідрозділів разом з працівниками ДСНС, СБУ та інших силових відомств відпрацьовують усі об'єкти", - повідомила прес-секретар.

Наразі, частина об'єктів вже відпрацьована, небезпечних предметів не виявлено.

Фото: правоохоронці перевіряють масове мінування (facebook.com/csomvd)

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