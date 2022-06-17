RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Над Запорізькою областю збили російську ракету, - ОВА

Фото: над Запорізькою областю збили російську ракету (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сили ППО збили сьогодні російську ракету над Вільнянщиною Запорізької області. Попередньо, без жертв та руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Запорізької ОВА.

"Протиповітряна оборона Запорізької області близько 10:00 знешкодила ракету ворога над Вільнянщиною. Інформація уточнюється. За попередньою інформацією жертв і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня росіяни накрили ракетами 4 області України. Йдеться про Чернігівську, Львівську, Хмельницьку та Тернопільську.

Згодом стало відомо про роботу сил ППО в областях. Так, в небі над Львівською областю українські захисники збили російську ракету, про приземлення ворожої цілі стало відомо і у Хмельницькій та Тернопільській області.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьПВОракетный удар