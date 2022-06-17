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Над Запорізькою областю збили російську ракету, - ОВА

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Запорізька область, П'ятниця 17 червня 2022 11:18
Над Запорізькою областю збили російську ракету, - ОВА Фото: над Запорізькою областю збили російську ракету (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Сили ППО збили сьогодні російську ракету над Вільнянщиною Запорізької області. Попередньо, без жертв та руйнувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Запорізької ОВА.

"Протиповітряна оборона Запорізької області близько 10:00 знешкодила ракету ворога над Вільнянщиною. Інформація уточнюється. За попередньою інформацією жертв і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня росіяни накрили ракетами 4 області України. Йдеться про Чернігівську, Львівську, Хмельницьку та Тернопільську.

Згодом стало відомо про роботу сил ППО в областях. Так, в небі над Львівською областю українські захисники збили російську ракету, про приземлення ворожої цілі стало відомо і у Хмельницькій та Тернопільській області.

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